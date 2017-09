Steeldoc 3/17: Spezialkonstruktionen

Herausfordernde Dimensionen und besondere Aufgaben zeichnen die Projekte in der aktuellen Ausgabe von steeldoc aus. So ermöglicht die Stahlbaukonstruktion der Elbphilharmonie eine komplette Entkopplung des Grossen Saal von den Umgebungsgeräuschen (siehe auch: «Hamburger Himmelsstürmer»). Beim Amager Ressourcecenter wird das Dach statisch für eine Freizeitnutzung durch Wanderer oder Skifahrer ertüchtigt und am Mont Saint-Michel fliesst das Meerwasser ungehindert zwischen den Stützen des neuen Stegs hindurch. So wird der Inselcharakter des beliebten Ausflugsziels wieder gestärkt (siehe auch: «Mont Saint-Michel»).



Weitere Beiträge zum Thema Stahl finden Sie hier.