Stahl-Glas-Dächer von Tuchschmid

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zürich Altstetten entstand die Überbauung Vulcano (Architektur: Do­mi­nique Perrault mit Itten + Brechbühl; Tragwerksplanung: Basler & Hofmann). Der Gebäudekomplex besteht aus drei Sockelbauten, den zwei dazwischenliegenden, aus­kragenden Dächern und den em­porsteigenden Türmen. Die vom Spezialisten Tuchschmid realisierten Stahl-Glas-Dächer sind dreiseitig an die Sockelbauten angebunden. 175 t Stahl wurden für die in den Stahlbetondecken eingelassenen Einbauteile und für die filigrane, leicht geneigte Unterkon­struktion benötigt. Die 2500 m2 gros­se Verglasung besteht aus 384 Gläsern mit einem Moirémuster.

