Am 12. September 2017 fand die 177. Sitzung der Zentralkommission für Ordnungen (ZO) in La Neuveville statt. Alfred Hagmann, Präsident der Kommission SIA 111 Modell Planung und Beratung und SIA 112 Modell Bauplanung, kündigte an der Sitzung seinen Rücktritt an. Die Mitglieder der ZO verabschiedeten den viel geachteten Kollegen mit einem spontanen Applaus. Die Kommission wie auch die Geschäftsstelle danken ihm für sein langjähriges intensives Engagement für das Normenwesen des SIA. Die ZO stimmte der Wahl von Gregor Schwegler aus Luzern als neuem Präsidenten der Kommissionen SIA 111 und SIA 112 zu. Der studierte Bauingenieur und Leiter eines Technologiezentrums wird beide Kommissionen mit Sorgfalt führen und neue Themen mit Weitsicht und Strategie angehen.

Der Projektstart zur Revi­sion der Ordnung SIA 144 für Ingenieur- und Architekturleistungs­offerten wurde genehmigt. Die Ord­nung soll künftig verstärkt Verfahren einbeziehen, in denen der Auftraggeber den am besten geeigneten Einzelplaner bzw. die am besten geeignete Planergemeinschaft für die Lösung einer Aufgabenstellung sucht. Mitberücksichtigt werden sogenannte Planerwahlverfahren, damit zukünftig diese Verfahren nach SIA 144 durchgeführt werden können; ausserdem Bewertungsmethoden, die nicht zur Dominanz des Preises führen. Andreas Steiger, Präsident der Kommission SIA 144, betonte das Interesse seiner Kommission an der konstruktiven Zusammenarbeit mit grossen Auftraggebern wie der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren KBOB, dem Bundesamt für Strassen ASTRA und den SBB.

Merkblatt zur vertraglichen Integration der Spezialisten

Die Strategie Ordnungen für Leistungen und Honorare wurde 2016 vom Vorstand verabschiedet. Die Vertragsnormen SIA 102, 103, 105 und 108 bilden im Bereich der Bauwerke die Grundlage für die komplette Beschreibung der Leistungen in der Planung und Bauausführung und basieren auf den Leistungs­beschreibungen der Verständigungsnorm SIA 112. Zusätzliche LHOs sind nicht vorgesehen; der zunehmende Einsatz von Spezialisten kann nach Meinung des Vorstands im Rahmen der aktuellen LHOs abgebildet ­werden. Für deren vertragliche Inte­gration und die Regelung der Zu­sammenarbeit wird ein Merkblatt Spezialisten durch eine Arbeitsgruppe der Kommissionen SIA 102, 103 und 108 erarbeitet.

Die ZO hat ferner das Pflichtenheft und die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Gesamtleitung- Generalplaner genehmigt, Änderungen in den Vertragsformularen SIA 1001/1, 1001/2 und 1001/3 beschlossen und der Vorvernehmlassung der Ordnung SIA 101 für Leistungen der Bauherren zugestimmt.