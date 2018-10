Wenn sich in Winterthur Fachleute, Laien und Kunstschaffende um die Stadt der Zukunft kümmern, entsteht dabei ein gigantisches, begehbares Stadtmodell. Das Forum Architektur Winterthur präsentiert in einer Ausstellung die Ergebnisse dieses einzigartigen Projekts. Als kritischer Beobachter begleitete der Cartoonist Ruedi Widmer den Prozess, um das Fazit der Debatten und Erkenntnisse in Bilder zu packen.

Infos: www.stadtwerkstatt-winterthur.ch