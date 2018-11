Die vierte Sonderpublikation «Stadt aus Holz», entstanden im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU), richtet sich an institutionelle Bauherren, Architekten und Fachplaner. Es werden aktuelle, grossformatige Bauten vorgestellt, deren Konstruktion ganz oder zum grossen Teil in Holz erfolgte. Aber auch Zusammenhänge zwischen Bauen und Umwelt, städtebauliche Themen, Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt, Normen und Holzbau im Kontext der Megatrends setzen Schwerpunkte in der aktuellen und den bisherigen Publikationen. In den kommenden drei Jahren erscheinen drei weitere Sonderhefte, in denen die zukünftigen Entwicklungen im Holzbau systematisch beleuchtet werden.

