Stadt aus Holz: Die zukunftsfähige Stadt

Wüest Partner setzt die 2016 lancierte Veranstaltungsreihe «Stadt aus Holz» fort und richtet den Blick in die Zukunft. Über die kommenden drei Jahre werden mit insgesamt neun Nachmittags-

veranstaltungen neun Megatrends thematisiert und die Chancen und Potenziale von Holzbauten im urbanen Raum im Lichte dieser Megatrends von renommierten internationalen und Schweizer Fachpersonen analysiert.

15 Uhr Eintreffen

15.15 Uhr Begrüssung

Stefan Meier, Partner, Wüest Partner AG und Rolf Manser, Leitung Abteilung Wald, BAFU

15.30–16 Uhr Smart Cities: Eine Reise um die Welt

Bruno Herzog, Leiter Account Management, Siemens Schweiz

16–16.20 Uhr Building with wood in our cities

Andrew Waugh, Waugh Thistleton Architects (UK)

16.20–16.40 Uhr Stadt aus Holz: Aktuelle Marktentwicklungen

Dr. Julia Selberherr, Manager, Wüest Partner AG

16.40–17 Uhr Werk1/Baufeld3 – ein erster Baustein des 2000-Watt-Areals

Marc Derron, Chief Construction Officer, Pensimo Management AG

17–17.30 Uhr Podiumsdiskussion

Moderation: Judit Solt, Chefredaktorin TEC21

Ab 17.30 Uhr Apéro riche