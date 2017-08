Soziale Stadt im Bild

Seit 2008 dokumentiert der Frank­furter Architekturfotograf Matthias Matzak die Siedlungen und Bauten des Neuen Frankfurt von Architekten wie Ernst May, Martin Elsaesser und anderen. Auf hohem ästhetischem Niveau vermitteln die Bilder den heutigen Zustand dieser Re­formarchitektur des frühen 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung wirft Fragen nach der sozialen Stadt auf, wie sie in Frankfurt realisiert und zuvor in der Weissenhofsiedlung experimentell bearbeitet wurden.

Datum: bis 15. Oktober 2017

Ort: Architekturgalerie am Weissenhof, Stuttgart (D)

Infos: www.weissenhofgalerie.de