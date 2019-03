Rural Moves – The Songyang Story

Dynamische Urbanisierungsprozesse prägen weite Teile der Welt. Die junge Bevölkerung wandert in die Städte, ältere Menschen und Kinder bleiben in den ländlichen Gegenden zurück. Die Entwicklung des ruralen Raums ist weltweit eine der dringendsten ­Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund zeigt die Ausstellung wegweisende Strategien der jungen Pekinger Architektin Xu Tiantian, die sie in der chinesischen Region Songyang umgesetzt hat. Ausgewählte Projekte werden mit ­Modellen, Plänen und Fotografien erläutert. Filme veranschaulichen die neue Architektur, die Kultur und auch die Geschichten der Menschen von Songyang.

Ort: Architekturzentrum Wien, Galerie

Weitere Infos: www.azw.at