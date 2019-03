Solarenergie: im Quartier integriert?

Wie lässt sich die Nutzung von Solar­energie in die Entwicklung neuer und bestehender Stadträume integrieren? Diese Forschungsfrage hat die Internationale Energieagentur IEA mit dem Projekt «Solar Energy in Urban Planning» aufgeworfen.1 Architekten, Städtebauer und Solarfachleute aus West-, Zentral- und Nordeuropa nahmen dies zum Anlass für insgesamt 34 Fallstu­dien. Anhand dieser Fallstudien war praxisnah zu überprüfen, wie kompatibel der Stand der Entwicklungspraxis und aktuelle Entscheidungsstrategien zur Realisierung CO 2 -armer Siedlungsräume sind. Etwa ein Drittel der Fallstudien nutzt Solarthermie, die anderen setzen auf Photovoltaikanlagen.

In der Schweiz sind mehrere Fallstudien interdisziplinär bearbeitet ­worden: Yverdon und Lausanne Nord repräsentieren urbane Standorte im Entwicklungsstadium. Lugano war ein Untersuchungsobjekt, weil es dort bestehende Quartiere zu verdichten gilt. Alle Forschungsteams haben untersucht, wie städteplanerische Prozesse mit einem Ausbau der Sonnenenergienutzung verknüpft werden könnten.

Die theoretischen Erkenntnisse für Lugano etwa sind: Um die Nachverdichtung im Aussenquartier Paradiso solar zu verbessern, gilt es, das Zusammenspiel zwischen Gebäudebestand, der auch denkmalgeschützte Objekte umfasst, und Neubau zu betrachten. Neben der ästhetischen Wirkung auf das Quartierbild ist auch die gegenseitige Beeinflussung in der Solar- und Tageslichtnutzung ein wesentliches Qualitätskriterium, beispielsweise durch Beschattung. Eine Machbarkeitsanalyse, die auf die städtebaulichen Gegeben­heiten Rücksicht nimmt, schätzt zudem das Ertragspotenzial ab; demnach lässt sich etwa ein Drittel des lokalen Energiekonsums mit eigenerzeugter ­Solarenergie decken. Empfohlen wird allerdings, die nachbarschaftlichen Wechselwirkungen verbindlich zu regeln: In den Bauvorschriften sei das Recht auf Tageslicht- und Sonnennutzung für Neu- und Altbauten zu ver­ankern. Die beteiligten Forscher halten dies für unerlässlich, falls die Photo­voltaiknutzung im Siedlungsraum ausgebaut werden soll. Andernfalls sei zu befürchten, dass sowohl das Ertrags­potenzial als auch die städtebauliche Qualität verschlechtert würden.2

Anmerkungen

1 SHC Task 51, Solar Energy in Urban Planning; Internationale Energieagentur 2018.

2 Verge Project Lugano-Paradiso; IEA SHC Task 51: Solar energy in urban planning, collection of case studies 2018.

