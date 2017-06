snøhetta: relations

Das 1989 als Arbeitsgemeinschaft aus Architekten und Landschaftsarchitekten ­gegründete norwegische Studio Snøhetta hat sich spätestens mit dem Opernhaus in Oslo und dessen begehbarerer Dachlandschaft international einen Namen gemacht. Mit Hauptstudios in Oslo und New York sowie Niederlassungen in San Francisco und Innsbruck ist das Studio heute weltweit an einer Vielzahl von Projekten tätig.



Für die Ausstellung macht Snøhetta ihren charakteristischen interdisziplinären, sozialen und landschaftsbezogenen Ansatz ­sicht- und erlebbar. Als zentrales Element wird eine «soziale Landschaft» gebaut, auf der man liegen, sitzen und gehen kann, die zu einer neuen Art der Raumwahrnehmung animieren will oder zum Picknicken einlädt. Neben dieser 1:1-Intervention werden zahlreiche Projekte mit Entwürfen, Prototypen, Modellen und Fotos vorgestellt.

Weitere Infos: https://aut.cc