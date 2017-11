Sinnfragen am Örtchen

Kolumne

Design vom Feinsten haben wir für unsere neuen Büros ausgesucht – aber was hat dieser alte Kasten auf der Toilette verloren? Eine WC-Rolle wechseln kann ich zu ­Hause mit zwei Handgriffen, auf der Redaktion ist das aufwendig: ­Schlüssel für den Kasten erfragen – aufschliessen und her­ausfinden, wie man die ­Abdeckung öffnet – irgendwie eine Rolle und eine Reserverolle reinpacken … Dass immer eine obendrauf steht, sagt alles: Keiner weiss, wie’s geht.

Und da ist sogar ein Aschenbecher! Rauchen auf der Toilette – wann war das? In meiner Schulzeit, also in den 1970er-Jahren? Heute würde ein Aufschrei der Empörung durchs Haus gehen, wenn Zigarettenrauch aus der Toilette käme. Ausserdem macht ein Aufkleber auf den Fluchtweg im Zusammenhang mit Feuer aufmerksam. Flucht vor dem Rauch der Zigarette aus der Nachbartoi­lette? Oder gar vor dem Brand, den ein Glimmstängel mit dem Toilettenpapier verursacht hat? Auf demselben Aufkleber unter «Alarmieren»: das Ding mit der runden Scheibe. Das – so habe ich kürzlich meinem Sohn erklärt – das war ein Telefon. Als ich jung war. Hör mal, so lang ist das gar nicht her. Oder?

Und die Gestaltung der passenden Handtuchkästen? Na ja, die Papier­tücher, die den Abfalleimer füllen, sind ein anderes Kapitel.



