Siemens: BIM-Daten zum kostenlosen Download

Mit der Digitalisierung des Bauens ist Building Information Modelling (BIM) in aller Munde. Siemens stellt Fachplanern die Daten all seiner Gebäudeauto­mations- und Brandschutzprodukte kostenlos zum Download zur Verfügung. Neue BIM-fähige Produkte kommen laufend dazu. Mit seinem breiten Port­folio an Produkten und Services kann Siemens seinen Kunden so die notwendigen Daten für ein Gebäude aus einer Hand anbieten.

Siemens | www.siemens.ch/bim

