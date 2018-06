Sicher. Formschön. Effizient.

pirios eco: komplett punkto Design und Funktionalität

Bringen wir es deshalb gleich auf den Punkt: Alle drei Melder sind sehr komfortabel und einfach zu installieren. Sie verfügen über Steckklemmen für den einfachen Anschluss, schalten bis zu 10 A, bzw. 2300 Watt und sind nach dem Anschluss sofort betriebsbereit. Dennoch können ihre Parameter von Hand am Melder oder via Smartphone-App individuell angepasst werden. Als IP20 Gerät sind sie in den 12 EDIZIOdue Farben sowie als STANDARDdue in Schwarz und Weiss verfügbar. Zur Unterstützung der Planung sind Relux-Daten der Melder und weitere technische Infos jederzeit online verfügbar. Alles überzeugende Argumente für den Feller pirios eco.

STANDARDdue für Wand und Decke

Auf besonderes Interesse dürfte der pirios 360 eco im STANDARDdue Design in Schwarz und Weiss stossen. Dank ihm gibt es nun durchgängiges STANDARDdue Design, von der Wand bis zur Decke. Ein zusätzliches Verkaufsargument für Architekten und Planer.

