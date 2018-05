SIA in Berlin

Im Rahmen des Festivals «MakeCity 2018» findet am 25. Juni um 18 Uhr in der Schweizerischen Botschaft in Berlin eine Diskussion zur Praxis der Partizipation in Deutschland und der Schweiz statt. Dabei geht es u. a. um die Frage, wie Partizi­pation helfen kann, ein soziales und bezahlbares Wohnen in der Stadt für möglichst viele zu ermöglichen. Die explodierenden Mieten in Berlin verleihen dem im Rahmen der SIA-Auszeichnung Umsicht – Regards – Sguardi durchgeführten Gespräch hohe Aktualität. Moderieren wird es der Leiter des Schweizer «Zeit»-Büros, Matthias Daum. Der Abend klingt mit einem Apéro riche aus.



Interessenten müssen sich bei der Botschaft anmelden; bitte Personalausweis/ID mitführen.

