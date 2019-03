Neue Mitglieder gesucht

Die SIA-Normenkommission 343 ­Türen und Tore sucht ab sofort eine Fachperson im Bereich Tür­engineering für die Revision der Norm SIA 343 Türen und Tore sowie für die Erarbeitung einer neuen Norm SIA 343/1 Türen in Flucht- und Rettungswegen. Durch die Mitarbeit in der SIA-Normenkommission 343 profitieren Sie vom Fachwissen Ihrer Kommissionskolleginnen und -kollegen und vom Netzwerk des SIA. Bewerberinnen und Bewerber sollten die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Architektur- und/oder Ingenieur­ausbildung, möglichst mit akademischem Hintergrund

Erfahrungen in der Berufspraxis, idealerweise in der Hochbauplanung und/oder Türengineering

Generalistinnen und Generalisten

Erfahrung mit der Anwendung von SIA-Normen

gute fachliche Vernetzung

hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit

Wir möchten Frauen besonders ermutigen, sich auf diese Vakanz zu bewerben. Durch die Mitarbeit in den SIA-Kommissionen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen einzubringen und an der Gestaltung der Arbeitsgrundlagen der Planungs- und Baubranche mitzuwirken. Das Mitwirken in SIA-Kommissionen erfolgt ehrenamtlich. ­Reisespesen werden gemäss SIA-Reglement entschädigt.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Werner Frei, Vorsitz AG SIA 343/1;

Interessentinnen und Interessenten sind eingeladen, ihren Lebenslauf mit Begleitschreiben bis 15. März 2019 an die SIA-Geschäftsstelle, Petra Reichenbach-Schiller, Selnaustrasse 16, Postfach, 8027 Zürich zu senden oder per Mail an: petra.reichenbach@sia.ch

Weitere Informationen: www.sia.ch/vakanzen

