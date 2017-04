Shelter is not enough

Eine Container-Siedlung, eine Zivilschutzunterkunft ohne Tageslicht oder eine Wohnung im Mehrfamilienhaus: Asylsuchende in der Schweiz leben in sehr unterschiedlichen Wohnsituationen. Oft haben die Unterkünfte nur einen provisorischen Charakter, obwohl die Menschen teilweise lange Zeit dort bleiben. Die Ausstellung, die von Architecture for Refugees Schweiz initiiert und in Zusammenarbeit mit dem Heimatschutzzentrum erarbeitet wurde, gibt Einblick in die Wohn- und Lebensräume von Menschen, die hier Asyl suchen und womöglich eine zweite Heimat finden. Damit dies gelingt, braucht es mehr als ein Dach über dem Kopf, mehr als «shelter», denn qualitätsvolle Lebensräume sind eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Miteinander.

Weitere Infos: www.heimatschutzzentrum.ch