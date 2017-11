Seniorenwohnungen Albertinum, Neu-Ulm (D)

Solare Bauten in Kürze

Gebäude aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland, in den letzten Jahren fertiggestellt oder noch in Ausführung – eine kleine Auswahl zeigt, wie vielfältig Solares Bauen ­formal und konzeptuell sein kann.

Die Stadt Neu-Ulm hat die einstigen Kasernengelände erfolgreich in das Stadtgebiet eingebunden. Auf dem Areal entstanden Wohnbauten für das Zusammenleben mehrerer Generationen, deren Herzstück der Neubau mit Seniorenwohnungen bildet. Der einfache Riegel fügt sich in das Ensemble der umgenutzten Kasernenflügel ein und erzeugt durch seine Positionierung eine Hofsituation an der Südseite. Die Möglichkeit, informelle Kontakte zu knüpfen, hat bei der Gestaltung des Hauses eine massgebliche Rolle gespielt.

Alle Wohnungen sind nach Süden orientiert; sie verfügen über eine Loggia und französische Fenster. In der Südfassade sind total 50 m2 undurchsichtige Solarverglasungen mit Latentwärmespeicher angeordnet, die die einfallende Sonnenenergie speichern und die Strahlungswärme verzögert an die Innenräume abgeben. Dadurch tragen sie zur Heizung bzw. Kühlung des Gebäudes bei – eine einfache, gestalterisch gelungene und wartungsarme Variante, die Sonnenenergie passiv zu nutzen.

Technische Angaben

Energiebedarf

Heizung (Fernwärme): 29.6 kWh/m2a

Warmwasser: 22.1 kWh/m2a

Gesamtenergiebedarf: 51.7 kWh/m2a

CO 2 -Emissionen: 5.9 kg/m2a



Eigen-Energieversorgung

Solarverglasung mit Latentwärmespeicher (50 m2), errechnet: 291 kWh/m2a

Gesamtproduktion, errechnet: 291 kWh/m2a



Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-Wert: 17.5 kWh/m2a

EnEV-Anforderungswert: 80.9 kWh/m2a

78 % unter EnEV-Referenzgebäude



Zertifizierung

EnEV 2007, «Modellvorhaben e% Energieeffizienter Wohnungsbau» der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats­ministerium des Innern

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft: NUWOG GmbH, Neu-Ulm (D)

Architektur, Innenarchitektur, Fassadenplanung: Dietrich Schwarz Architekten AG, Zürich

Tragkonstruktion: Röder Ingenieure, Ulm (D)HLKS-Planung: IB Sonnenstaedt, Ehingen (D)

Elektroplanung: IB GoDe GmbH, Ulm (D)

Fassadenplanung: Ernst Schweizer AG, ­Metallbau, Hedingen ZH

Umweltplanung, Akustikplanung und Bauphysik: um+t, Ulm (D)

Baumanagement, Kosten- und Terminplanung, Farbgestaltung: nps Baumanagement, Ulm (D)

Kunst am Bau: Werkstatt Birger Jesch, ­Blankenhain (D)

Landschaftsarchitektur: Hager Landschafts­architektur AG, Zürich