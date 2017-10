Sedus se:joy − der Allrounder

Moderne Büronomaden sind viel in Bewegung und oft unterwegs – und wenn sie sich im Büro aufhalten, dann in Besprechungen, Workshops und vielleicht auch nur mal kurz an einem Arbeitsplatz, der gerade frei ist. Hier ist ein einfacher, bequemer und vielseitiger Stuhl gefragt – se:joy ist die Antwort. Je nach Farbgestaltung kann der neue Drehstuhl bestehende Bürolandschaften erfrischend aufwerten oder harmonisch integriert werden.

Sedus se:joy ist erhältlich in frischen Membranfarben, die mit filigranen Gestellen in Schwarz oder Lichtgrau zur Geltung kommen. Seine grafischen Qualitäten werden mit semitransparenten Membranen in Lichtgrau oder Anthrazit besonders betont. Zur technischen Ausstattung gehören eine intuitiv bedienbare Höhenverstellung mit Tiefenfederung, eine zuschaltbare Wippmechanik und ein Fünffussgestell auf Schwenkrollen. Optional kann der Stuhl mit ergonomisch ausgelegten Armlehnen aufgerüstet werden.

