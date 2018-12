Schräg den Berg hinauf: Inauen-Schätti

Die spektakuläre Fahrt zum Haus «Scarlett Sura» in Davos (vgl. «‹Häuser sollen kommunizieren›»), mit dem 80 m langen Schrägaufzug von Inauen-Schätti kombiniert Luxus und Technik. Egal ob drinnen oder draussen – Schrägaufzüge erschliessen elegant und auf kürzestem Weg Siedlungen und Häuser in Hanglagen. Das Emporgleiten in den bequemen Kabinen erübrigt mühsames Hochschleppen von Gepäck und Einkaufstaschen. Vom Angebot bis zur Planung, Ausführung und Wartung bietet Inauen-Schätti alles aus einer Hand.

