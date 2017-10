Sara Büromöbel: Swiss quality for smart working 

Seit 1961 stellt die Firma Sara im Tessin Stahlbüromöbel von höchster Qualität her. Um den veränderlichen Arbeitsbedürfnissen gerecht zu werden, sind den Produzenten zwei Faktoren besonders wichtig: einerseits die ständige Evolution und Erweiterung der Produktpalette – unter anderem in Zusammenarbeit mit bedeutenden Designern – und andererseits die Entwicklung massgefertigter Lösungen. In ihrer Schlichtheit fügen sich die Möbel gut in bestehende Architek­turen ein und lassen sich durch den modularen Charakter ohne Aufwand umbauen.

