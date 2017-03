Sanierung Kirche Adliswil

Der Innenraum der Kirche Hl. Dreifaltigkeit in Adliswil wurde während 4 Monaten bis November 2016 aufwändig renoviert. Das Projekt wurde von Falbriard Architekten AG in Zürich übernommen. Für die Arbeiten an den Wänden wurde Material der Greutol AG verwendet.

Die Denkmalpflege machte die Auflage, dass die Sanierung nur mit mineralischem Material durchgeführt werden darf. Dabei gab es mehrere Herausforderungen:

Tiefe Risse an den Wänden.

Es durfte keine Netzarmierung verwendet werden.

Der Putz mit den aufwändigen Ornamenten war lose und drohte herunterzufallen.

Die hohlen Putzstellen mit Ornamenten wurden mit einem speziellen Injektionsverfahren hinterfüllt. Bei den konstruktionsbedingten Rissen musste der Putz seitlich je ca. 20 cm bis auf das Mauerwerk entfernt werden. Eine Stucanet Putzträgerplatte wurde direkt auf das Mauerwerk befestigt. Sie hat die Funktion einer Riss-Entkoppelung. Danach wurde der GreoSan Grundputz 0-4 mm bündig auf den bestehenden Putz ausgeglichen. Weil die Denkmalpflege die Auflage gemacht hatte, ohne Gewebearmierung zu arbeiten, wurde der GreoSan Basismörtel mit Fasern verstärkt und als Ausgleichsmörtel appliziert. Anschliessend wurde der GreoSan Strukturputz Rustik fein mit einem Schwamm in zwei Arbeitsgängen aufgetragen und strukturiert. Ein zweimaliger Anstrich mit der 2-K Pura Silikatfarbe rundete die Arbeit an den Innenwänden ab.

Das Budget von 1.5 Millionen und der Zeitplan konnten eingehalten werden. Am 13. November 2016 wurde die Kirche feierlich wieder eröffnet.

