Das S AM Schweizerisches Architekturmuseum ist die führende Institution für die Vermittlung von zeitgenössischer Architektur in der Schweiz. Es versteht sich als eine gesamtschweizerisch verankerte Plattform mit internationaler Ausstrahlung. Mittels Wechselausstellungen und zahlreichen Veranstaltungen führt das S AM mit seinen Partnern eine breite und kritische Debatte über gestalterische Auf­gaben, Herausforderungen und Wertvorstellungen im Kontext der Architektur zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

