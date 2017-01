RhB-Hinterrheinbrücke Reichenau

Bachelorthesis Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Chur)

Die Hinterrheinbrücke bei Reichenau stellt aufgrund ihrer einspurigen Befahrbarkeit einen Engpass im Zugverkehr dar. Mit dem Vorprojekt eines ergänzenden Brückenneubaus entschärft Fabian Capararo dieses Nadelöhr. In einem Variantenstu-dium untersucht er mehrere Brückensysteme. Neben Hohlkastenquerschnitten aus Spannbeton werden auch Stahlbeton-Verbundkonstruktionen und ein Stahl-fachwerk ins Rennen geschickt. Als Bestvariante kristallisiert sich ein Dreifeldträger mit Spannweiten von 44.10, 63.00 und 44.10 m in Form eines gevouteten Hohlkastenquerschnitts aus Spannbeton heraus. Mittels übersichtlichen Computerstatiken werden die massgebenden Bauwerksteile nachgewiesen. Eine Kostenschätzung und ein detailliertes, etappiertes Bauprogramm über eine Bauzeit von zwei Jahren ergänzen die Arbeit. Die komplexen Anforderungen der Aufgabe stellt Fabian Capararo sehr kompakt in seiner Bachelorarbeit dar, ohne dabei auf eine grosse Tiefe in der Untersuchung zu verzichten. Den Blick auf das Wesentliche fokussiert, erzielt er ein realistisches, machbares Resultat.