Reminiszenz an vergangene Zeiten

Kolumne

Kaum dampfte und qualmte es bis in die vierte Etage hinauf, waren auch schon die ersten Schaulustigen auf den Balkonen vor Ort. Zuvorderst Kinder (mit Begeis­terung) und Journalisten (mit Kamera). Was eine veraltete Technik – in diesem Fall eine Dampflokomotive in einem Bahnhof – alles auslösen kann! Fauchend und stinkend warte­te sie auf den entgegenkommenden, natürlich stromgetriebenen Zug. So vergingen einige Minuten.

In früheren, in Europa zum Glück längst vergangenen Zeiten wurden Abwässer und Abfälle einfach auf die Strasse gegossen und geworfen. Vom heutigen Standpunkt aus eine Unvorstellbarkeit. Dafür fahren heute Autos mit Abgasen durch die Strassenschluchten der Städte, was als ganz normal angesehen wird. Werden Zeiten kommen, in denen auch dies als völlig unvorstellbar, ja abartig angesehen wird? Werden zukünftig die Menschen auf die Balkone gehen, wenn ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor eine Strasse entlangfährt?

Man kann ja den Strassenverkehr verteufeln, wie man will, aber: Falls es mal einen Notarzt braucht, wird sich kaum einer finden, der möchte, dass dieser mit dem öffentlichen, als umweltfreundlich angesehenen Verkehr anreist. Ob und wie umweltfreundlich Zugfahren ist, da gibt es sowieso verschiedene Ansätze.



