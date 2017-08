Platform for Architecture + Research / PAR: Relations

Die Ausstellung präsentiert Arbeiten des amerikanischen Architekturbüros Platform for Architecture + Research / PAR, das von Jennifer Marmon in Los Angeles gegründet wurde. Zusammen mit ihrem Team gehört sie zu einer neuen Generation von Architekten, die die Rolle und Grenzen der Profession hinterfragen und universelle Themenbereiche erforschen, um sie durch neue Ansätze zu erweitern. Die Installation veranschaulicht die verschiedenen Strategien des Büros mit dem Ziel, einen Dialog sowohl mit den Menschen als auch mit den örtlichen Gegebenheiten zu schaffen, aus dem schließlich ihre individuelle architektonische Handschrift resultiert.

Präsentiert werden Bauten, Wettbewerbsbeiträge und städtebauliche Studien, u.a.: der Wilshire Tower in Los Angeles / USA, das AD18 Hotel in Los Angeles / USA, das Taichung Cultural Center in Taichung / Taiwan, das Guggenheim Museum in Helsinki / Finnland, das Bauhaus Museum in Dessau / Deutschland, das Kunstmuseum in Lima / Peru sowie das Pavilion House, das Stacked House und das View House, alle in Los Angeles / USA.

Die Bandbreite der Arbeiten reicht von kleinmassstäblichen Häusern bis hin zu grossen Museumskonzepten. Bilder, Modelle und Pläne der Installation erläutern die charakteristische Arbeitsweise von PAR: das diagrammatische Denken, die architektonische Formgebung, sowie die Verbindung mit dem jeweiligen städtischen Kontext. Mit ihrer Idee eines «Netzwerks von Beziehungen» (Relations) reflektiert die Ausstellung die wesentlichen architektonischen Elemente – Organisation, Material und Form –, die von PAR genutzt werden, um die Lebensverhältnisse, die städtische Identität und die Integration des lokalen Baugebiets in das umliegende Stadtgefüge zu verbessern.

Weitere Infos: www.aedes-arc.de