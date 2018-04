Reisen ins Mittelalter

Seit 1992 führt der Verein Kunst und Kirchenbau Reisen zur Symbolik und Geschichte mittelalterlicher Kunst durch. «K.u.K.» richtet sich an ein breites kunst- und kulturgeschichtlich interessiertes Publikum. Ein erfahrenes interdisziplinäres Team von Fachleuten aus Kunstgeschichte, Philosophie und Theologie bereitet die Ausflüge vor. Vor Ort wird in kleinen Gruppen geführt, um die ikonografischen, religiösen und politischen Bedeutungen der Kunstwerke im Dialog zu erarbeiten. Die Studienreise 2018 ist der Romanik in der Auvergne gewidmet.

www.kunst-und-kirchenbau.ch