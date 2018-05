Reiche Palette zeitgenössischer Baukultur

An den SIA-Tagen zeigen SIA-Mitglieder wieder ihre Bauwerke in der ­ganzen Schweiz. Die grosse Werkschau feiert dieses Jahr Jubiläum.

Zum zehnten Mal präsentieren Architektinnen und Ingenieure des SIA in der ganzen Schweiz ihre unlängst fer­tiggestell­ten Bauten. An den Wochenenden vom 9. bis 10. und 16. bis 17. Juni 2018 können genau 300 Objekte im Tessin, in der Romandie und in der Deutschschweiz besucht werden.

Auch dieses Jahr erfreut sich die Romandie besonders reger Teilnahme. Allein der Kanton Waadt ist mit 77 Gebäuden in der Werkschau vertreten und bietet eine der Begleitveranstaltungen der SIA-Tage an: In Lausanne findet am 9. und 16. Juni ein Rendezvous mit Matthieu Jaccard, Architekt und Kunsthistoriker, statt. In Anleh­nung an das Europäische Kulturerbejahr 2018 führt er die Besucher auf einem Spaziergang in die Cité von Lau­sanne. In diesem Quartier werden symbolträchtige, zeitgenössische Restaurationen und Renovationen besichtigt.

In der Deutschschweiz ist die Sektion Winterthur besonders aktiv. 20 Gebäude stehen in der ­Re­gion Winterthur zum Besuch offen – zudem können die Besucher am 16. Juni auf einer Begleitveranstaltung im Stadtzentrum der Baukultur auf die Spur gehen: Nach welchen Kriterien wird Baukultur definiert, und wo zeigt sie sich in Winterthur?

Die baulichen Herausforderungen, die die Besucher während der SIA-Tage nachvollziehen können, sind vielfältig: städtisches Wohnen, Verdichtung, demografische Verschiebungen und Änderungen der Nutzerbedürfnisse, Nachfrage nach öffentlichen Bauten, Bauten im alpi­nen Raum, Verkehrsbauten, Umnutzung von historischen oder landwirtschaftlichen Bauten und Ge­länden – eine reiche Palette zeit­ge­nössischer Baukultur.

«SIA-Tage der zeitgenössischen Architektur und Ingenieurbaukunst» 2018

Zwischen dem 9. und 17. Juni 2018 öffnen an zwei Wochenenden SIA-Fachleute ihre Bauwerke für die breite Öffentlichkeit und stehen dem Publikum Rede und Antwort.

Auf einer eigenen, responsiven Website finden sich Bilder und Beschreibungen der Objekte und laufend aktualisierte Informationen zum Anlass. Die Objekte können nach verschiedenen Kriterien ausgewählt werden. Mit einem Klick wird die Reiseroute angezeigt, ebenso die nächstgelegenen Objekte zum gewählten Besucherort. www.sia-tage.ch

