Red Dot 2017 für Huber Fenster

Huber Fenster bekommt für die Hebeschiebetür MINI in Holz/Metall den Red Dot: Best of the Best in Product Design 2017. Die Tür vermittelt eine klare Formsprache, und die

Abmessungen sind auf das Minimum reduziert. Filigrane Flügelrahmen mit einer Profilansichtsbreite von 51 mm, die bündig eingelas­sene Griffrosette und CNS-Stopper lassen die Tür noch schlanker wirken. Die Festverglasungen sind direkt in die eigens entwickelte Schwelle integriert; feine Laufschienen ver­vollständigen das Produkt.

Huber Fenster | 9100 Herisau | www.huberfenster.ch

