Raum - Materie - Atmosphäre

Mit der Erweiterung des Kunstmuseums in Chur, dem Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne und dem Tanzhaus in Zürich realisiert das Büro Barozzi Veiga aus Barcelona drei Kulturbauten innert kurzer Zeit in der Schweiz. Durch die präzise Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Ort gelingt es Barozzi Veiga, Räume mit hoher atmosphärischer Dichte zu schaffen. Alberto Veiga wird am Anlass über die jeweiligen Herangehensweisen des Büros sprechen und die Herausforderung des Bauens in unterschiedlichen Baukulturen erläutern.

Anmeldung bis 24. Januar erforderlich unter thema@baumuster.ch.

Weitere Infos: www.baumuster.ch