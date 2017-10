Rapp: Modellversuch mit Seilbahnsystemen für Schweizer Städte

Rapp Trans hat die Idee von Seilbahnsystemen in Schweizer Städten an einem konkreten Beispiel mit einem ­Modell auf ihre verkehrliche Wirkung getestet. Für aus­gewählte Verbindungen kann das städtische Verkehrsnetz durch Seilbahnen energie- und kosteneffizient ergänzt werden. Bei geschickter Stationswahl weisen Umlaufbahnen aufgrund kurzer Wartezeiten eine gute Fahrgastnachfrage auf. Besonders zur Überbrückung natürlicher Hindernisse wie Seen oder Parkanlagen kann eine Seilbahn Reisezeitvorteile bieten. Die städtebaulichen Aspekte müssen jedoch sensibel abgeklärt werden.

