Arbeitstisch «Ovolo» von Röthlisberger

Raffinierte Details und zahlreiche Funktionen machen das Pult «Ovolo», entworfen vom Schweizer Designer Moritz Schmid, zum kreativen Komplizen, bei dem das Wichtigste stets in Reichweite ist. Die Tischplatte formt sich übergangslos in den charakteristischen Knick, der als Aufbewahrungsrinne Platz für Schreibgeräte, Kabel oder iPad bietet. Weiter zieht sich die Platte in eine angewinkelte Rückwand, die als Magnet- und Anlehnfläche den Arbeitsbereich vergrössert. Massivholzelemente strukturieren die Tischfläche in einzelne Bereiche und ergänzen sie um praktische Buchstützen. Ein Hingucker ist das Holz der Räuchereiche, kombiniert mit der aparten Farbe des Desktop-Linoleums.

