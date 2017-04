Radikal blau

Opus co-opera – unter diesem Titel stand das Herbstsemester 2016 für 26 Studierende im 3. Studienjahr der Bachelor Textildesign und Objektdesign der Hochschule Luzern. Zwölf Wochen lang erarbeiteten sie unter der Leitung der Dozierenden Andreas Saxer, Franziska Born und Marion Becella Elemente für Bühnenbild und Kostüme zur Inszenierung von Monteverdis Marienvesper.

Zur Premiere wurde in einem «warm-up» mit dem Choreographen zunächst die räumliche Wahrnehmung des Publikums geweckt und geschärft. Nach diesem ungewöhnlichen Workshop in der Box, einem Holzkubus vor dem Theater, öffneten sich die Türen der Jesuitenkirche, deren barockes Inneres opulent ausgeschmückt ist.

In Anlehnung an die unmöblierten Kirchen des 17. Jahrhunderts, aus deren Zeit die Marienvesper stammt, haben die Studenten zusammen mit dem Designer Kostas Murkudis, Berlin, eine monumentale, leuchtend blau gefärbte Ebene über die Bestuhlung gebaut. Zum Eingang ist sie über grosse Stufen zu begehen, zum Altar hin fällt sie mit einer Schräge ab. Einzelne Gruppen von Holzkuben strukturieren die Fläche. Sie sind als Gegenpol zur üppigen Kirche formal reduziert und verschmelzen farblich mit der Bühne. Aus dieser neu gewonnen Perspektive ist der Kirchenraum in akustischer und visueller Hinsicht ganz neu zu erleben.

Auch die speziell gestalteten Notenständer stammen von den Studierenden: Sie ragen auf bis zu vier Meter hohen Stahlstelen in den Altarraum der Jesuitenkirche und rhythmisieren den leeren Raum. Die Sänger nehmen die Notenpulte samt Beleuchtung mit sich und haken sie jeweils auf einer Rasterlochung der Stelen ein.

In der Inszenierung begegnen sich Musikerinnen, Sänger, Tänzerinnen und Zuschauer auf gleicher Höhe – die Benutzung des Raums muss im Lauf der Vesper gemeinsam ausgehandelt werden. Alle Menschen bleiben in Bewegung, die Tänzer stellen Verbindungen her oder schlängeln sich berührungslos durch Engpässe. Ihre komplex geschichteten und individuellen Kostüme aus verschiedenen Arten von blauen Stoffen erinnern an Uniformen, Arbeiterkleider und Sportausrüstungen. Optisch verbinden sie sich mit dem Bühnenboden und beleben die scharf umrissene Plattform. Im übertragenden Sinn verweist das Blau auf Abbildungen des Schleiers von Maria, der dieser Lobgesang gewidmet ist. Der Kontrast zwischen der weichen Formensprache des Kirchenraums und der kühlen Materialität des Einbaus bildet die Radikalität ab, mit der Monteverdi im Jahre 1610 die geläufigen Hörgewohnheiten zu brechen versuchte.

Weitere Infos: www.luzernertheater.ch/marienvesper