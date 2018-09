Prix Lumière 2018 verliehen

Eine Auszeichnung geht an die Planer von Licht Kunst Licht in Bonn für das Lichtkonzept des Square Bike Parking im Novartis Campus in Basel. Beleuchtet wird das Parkhaus mit runden Deckenleuchten, die einen Durchmesser von 7 m aufweisen. Sie lassen den nur 2.8 m hohen Raum nach oben offen erscheinen. Die Jury überzeugte die «funktionale und zeichenhafte Aufwertung des niedrigen Raums als vorbildhafte Zusammenarbeit von Architekten und Lichtplanern».

Die andere Auszeichnung geht an das Team lichtgestaltende ingenieure vogtpartner für die Lichtgestaltung im Bahnhof Zürich Oerlikon. Der Jury gefiel die Einheit von architektonischem und städtebaulichem Konzept mit einer hochwertige Lichtgestaltung. Auch hier gilt das Projekt als «beispielgebend für die enge und gute Kooperation der verschiedenen am Bau beteiligten Akteure». Für das Lichtkonzept wurden die Lichtplaner von vogtpartner bereits mit dem Deutschen Lichtdesignpreis 2018 in der Kategorie «Verkehrsbauten» ausgezeichnet. Das Gesamtprojekt erhielt vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA die Auszeichnung Umsicht – Regards – Sguardi 2017.

Mit dem Prix Lumière zeichnet die Schweizer Licht Gesellschaft SLG alle zwei Jahre herausragende Lichtlösungen aus. Für die Auslobung 2018 wurden insgesamt 18 Projekte eingereicht.