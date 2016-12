Die Ausstellung zu Design und ­Innovation in Berggebieten feiert kreative und ökonomisch erfolgreiche Helden, die aus regionalen Ressourcen mit Kreativität und Beharrlichkeit exzellente Produkte und nachhaltige Entwicklungen erzeugen. Sie erzählt die Geschichten hinter den Skiern, den Snowboards, den Schuhen, dem Trockenfleisch, dem Käse, den Möbeln, dem Bier und all den anderen Erzeugnissen, die zur Identität ihrer Regionen gehören. Und sie zeigt, wie aus guter Qua-

lität in Handwerk, Design und Kommunikation Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben.

Weitere Infos: www.latuor.ch