Podiumsdiskussion zum Stadionprojekt im Hardturm

Weitab von Altstadt und See wachsen auf der Sohle des Limmattals Zürichs Hochhäuser. Mit dem Stadion sind auch zwei Wohnhochhäuser geplant, die mit 137 Meter nicht viel höher sind als der Prime Tower (126 m) und der Swissmill Tower (118 m).Doch trotzdem erhitzen die Hochhäuser die Gemüter.

In diesem Angelpunkt der Stadt kommen sich Limmat und Gleisfeld besonders nah, die Autobahn endet, und es beginnen die Wohnsiedlungen von Zürich West. Dem massiven Arbeitsplatzüberhang im Quartier Escher Wyss (derzeit 6‘000 Bewohner zu 30‘000 Arbeitsplätzen) antwortet das Projekt mit knapp 800 Mietwohnungen in unterschiedlichen Segmenten.



Das Projekt Ensemble propagiert ein Stadion wie jene legendären Spielorte in den englischen Städten, die umgeben sind vom Alltag. Erdgeschosse mit Publikums- und Gemeinschaftsnutzungen beleben Plätze und Gassen – ein Quartierzentrum soll entstehen.



Podium: Adam Caruso, Roger Diener, Kathrin Gügler, Adolf Krischanitz, Arno Lederer, Moderation: André Bideau

Datum: 6. November 2018 | 19 Uhr

Ort: ZAZ Bellerive, Höschgasse 3, Zürich