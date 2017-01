Häuser sind nicht primär dazu da, Energie zu erzeugen. Doch sie können es, und sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum effizienten Umgang mit Ressourcen – ganz im Sinn der Energiestrategie 2050. Der energie-cluster.ch bietet ein umfassendes Angebot rund um das Thema Plusenergie-Gebäude (PEG). Im Zent­rum steht die PEG-Datenbank, in der mittlerweile über 130 Gebäude mit allen relevanten Kenndaten als Referenzbeispiele registriert sind. Zur Architektur, Ästhetik und Technik von PEG finden am 24. Januar und am 2. Februar 2017 Tageskurse statt.

Mehr Info: www.energie-cluster.ch