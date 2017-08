Play Parade. Eine Eames-Ausstellung für Kinder

«Take your pleasure seriously!»: Dieser Leitsatz von Charles Eames bildet den Ausgangspunkt für die Ausstellung «Play Parade» in der Vitra Design Museum Gallery. Sie zeigt Spielzeuge, Kurzfilme und Objekte aus der Spielzeugsammlung von Charles und Ray Eames in einer formen- und farbenreichen Rauminstallation zum Betrachten, Entdecken und Mitmachen. Die Originalobjekte sind zwar sicher in Vitrinen verwahrt, doch liegen allerlei Rekonstruktionen und Re-Editionen zum Ausprobieren und Spielen bereit. Unter den Exponaten sind «The Toy», ein Bausystem aus Stäben und bunten Flächen, Tiermasken, das berühmte «House of Cards» und Filme, in denen unzählige Kreisel tanzen oder Puppen und Spielzeugwagen eine fröhliche Parade veranstalten. Die Ausstellung verdeutlicht, wie ernst Charles und Ray Eames ihre Arbeit und Forschung an Spielobjekten nahmen und wie spielerisches Vorgehen beim Entwerfen die Quelle von Kreativität sein kann – auch ihrer eigenen.

Weitere Infos: www.design-museum.de