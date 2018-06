Plädoyer für das Wertvolle

Ich verlasse mich auf Sie!» So nahm Roman Kmenta, Autor des Buchs «Nicht um jeden Preis» und Hauptredner am SIA-Dinner vom 7. Juni 2018, die rund 100 geladenen Gäste im Zürcher Aura-Event-Saal in die Pflicht. Die anwesenden Firmenmitglieder sollen in Zukunft nicht mehr ihren Preis ­drücken, sondern den Wert ihrer Dienstleistung be­tonen oder steigern. Begrüsst zu diesem Anlass, der als Dankeschön für das Enga­gement der SIA-Firmenmit­glieder dient, wurden die Gäste von SIA-Präsident Stefan Cadosch. «Wissen Sie, wie viel die Architekten nach Schätzungen der meisten Parlamenta­rier pro Stunde verdienen?» 250 Franken. Die meisten Anwesenden waren überrascht. «Vielleicht liegt das auch daran, dass es im ganzen Schweizer Par­lament nur einen Architekten gibt?», legte Cadosch nach.

In einer Tour d’Horizon unter dem Titel «Au revoir» führte der scheidende SIA-Geschäftsführer Hans-Georg Bächtold von der Vergangenheit in die Zukunft. Beispielsweise wurden im vergangenen Jahr 12 neue Normen- und Ordnungs­projekte gestartet, 16 neue Normen und Ordnungen publiziert und 29 246 Normen und Ordnungen verkauft. Zur nahen Zukunft erläuterte er, was mit der Wettbewerbskommission ausgehandelt wurde: Übergangsmodell bis Ende 2019; bisherige Formel bleibt bestehen; Trennung Ordnungen und Kalkulationshilfen (siehe Mitteilung vom 21. März 2018). Mit einem passenden Zitat des bloggenden Theologen Walter Ludin verabschiedet sich Hans-Georg Bächtold: «Alles hat seinen Preis. Aber nicht jeder Preis seinen Wert.»