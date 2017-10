Klleine Boxen für grosse Ideen

Als Anbieter für die Gestaltung und Einrichtung von Büro- und Arbeitswelten entwickelt Bene seit je Produkte und Lösungen für Räume, in denen Menschen effizient, fokussiert und gern arbeiten. Mit Pixel antwortet Bene auf die steigenden Anforderungen an Räume, die kreative Prozesse fördern. Die Holzbox ist ein Baustein, der mit wenigen Handgriffen zu einem Tisch, einer Bank, einem Hocker, oder auch zu einer Tribüne wird. Damit eröffnet Pixel der Teamarbeit ganz neue Möglichkeiten und somit eine Vielzahl an Optionen zur flexiblen Raumgestaltung.

