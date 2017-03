Performance Gap im Schweizer Gebäudepark

Die Energiestrategie 2050 verfolgt das Ziel, den Energieverbrauch drastisch zu senken. Grosses Potenzial liegt dabei im Gebäudebestand, der für über 40% des Energieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen verantwortlich ist. Dass die geplanten Effizienzwerte oft nicht erreicht werden, ist ernüchternd und eine Herausforderung für die ganze Branche. Dieser Performance Gap – die Differenz zwischen den Zielgrössen aus der Planung und den Messwerten im Betrieb – zeigt ein grosses Potenzial für Energieeffizienz, das es nun rasch zu erschliessen gilt.

Der Workshop in Luzern diskutiert das topaktuelle Thema an konkreten Projekten und gemeinsam mit Leadern aus den relevanten Disziplinen. Die entscheidenden Fragen: Mit welchen Konzepten und Technologien gelingt es, die Performance im System zu verbessern? Wie setzen wir die richtigen Anreize? Welches sind die Strategien der Schweizer Labels und Institutionen? Was können wir von Simulation, Monitoring, Benchmarking, Big Data und BIM erwarten? Und von welchen guten Beispielen können wir lernen?

Die zentralen Themen werden in Impulsreferaten vertieft und auf dem Podium diskutiert. Das Modul 1 setzt den Fokus auf Konzepte und Visionen, das Modul 2 auf Beispiele aus der Praxis. Der Networking Break und der anschliessende Apéro bieten den Besucherinnen und Besuchern einen idealen Rahmen für Austausch und Vernetzung.

Weitere Infos und Anmeldung: www.ieu.ch