Pension Nord, Molkenkur und Architektur

Seit den 1860er-Jahren hatte das umgebaute Appenzeller Bauernhaus an bester Lage internationale Kurgäste empfangen. Hundert Jahre später wurde aus der Pension Nord ein modernes Gasthaus. Seit 2012 ist es geschlossen und harrt seiner weiteren Entwicklung. Nur für einen Tag öffnen sich die Türen der leer stehenden Pension Nord und lassen damit Erinnerungen an den früheren Kurtourismus der Region aufleben.



Ausstellungen und Gespräche mit namhaften Referentinnen und Referenten laden ein, mehr über die Wechselbeziehungen zwischen Tourismus und Architektur zu erfahren, in den geräumten Zimmern mittels Bildern dem ehemaligen Treiben im Gasthaus nachzuspüren oder sich verschiedene heilbringende Gaben verabreichen zu lassen.



Datum: 15. September 2018 | 10–19 Uhr

Ort: Pension Nord, Nordstrasse 4, Heiden

Weitere Infos und Anmeldung: https://ke2018.ch/events/pensions-nord.html