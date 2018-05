Pavono: eingefärbter Asphalt mit System

Eingefärbte oder naturbelassene Asphalte werden häufig verwendet, um urbane Zonen zu gestalten. So zum Beispiel Fussgängerzonen, Strandpromenaden, Uferwege oder verkehrsberuhigte Zonen, Gehwege in Parkanlagen oder gemeinschaftlich genutzte Flächen in Wohn­gebieten. Die Pavono AG bietet eingefärbten Asphalt mit System an: Die Bindemittel PavoBit Color, die ­Pigmente PavoCol Color und die ­Mineralstoffe PavoRock Color sind sorgfältig ausgewählte Qualitätsprodukte, die nach Wünschen der Bauherrschaft zusammengestellt, geprüft und zur Verwendung frei­gegeben werden.

