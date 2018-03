Paul Robbrecht. The Reconstruction of an Architectural Thought

Unter dem Titel «The Reconstruction of an Architectural Thought» wird Paul Robbrecht Einblick in seine gebauten und nicht gebauten Architekturprojekte und -denkweisen geben. Das Büro Robbrecht & Daem Architekten, das Paul Robbrecht zusammen mit Hilde Daem 1975 in Gent gründete, gilt als wegbereitend für die gegenwärtige flämische Baukultur. Bezeichnend hierfür sind ihr eigenständiger und spielerischer Einsatz von Materialität, Farbe und Konstruktion, der sich immer wieder von neuem in ihrem gebauten Werk abbildet. Der Vortrag von Paul Robbrecht ist in Englischer Sprache.

Datum: 5. April 2018, 19 Uhr

Ort: Hochschule Luzern Technik & Architektur, Technikumsstrasse 21, Horw

