Herausragende Brückenprojekte: Passerelle über den Seedamm Melide

An markantem Ort auf dem Seedamm Ponte Diga mitten im Luganer­see steht eine neue Passerelle für Fussgänger. Die Ingenieure von Pedrazzini Guidotti haben sie entworfen und ausgeführt. Das Bauwerk fügt sich nahtlos in das bestehende Brückenensemble ein. Der Fahrbahnträger mit einer Nutzbreite von 2 m ist als Plattenbalken mit einer zentralen Rippe ausgebildet. Eine für Ausführung und Dauerhaftigkeit bestmögliche Lösung: Er kann in einer Etappe betoniert werden, und die Struktur ist kompakt. Das gesamte Tragwerk ist monolithisch und fugenlos ausgeführt. Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Gestaltung gehen in dieser unauffällig ausgearbeiteten Passerelle eine symbiotische Verbindung ein.

Die ausführlichere Version dieses Artikels ist zuerst erschienen im dreisprachigen Buch «Schweizer Ingenieurbaukunst 2016/2017».