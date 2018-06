Das Museo Ettore Fico in Turin zeigt eine Retrospektive von Paolo Monti, einem der bedeutendsten italie­nischen Fotografen des 20. Jahr­hunderts. In der Nachkriegszeit gründete er in Venedig mit anderen Fotografen die Gruppe «La Gondola». Ab 1953 lebte er in Mailand, wo er seine kritische und experimentelle Haltung festigte und auch internationale Anerkennung fand.

Ort: MEF Museo Ettore Fico, Turin

Infos: www.museofico.it