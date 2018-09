Palladio für Kinder

Buchbesprechung

Andrea Palladio gilt als der berühmteste Architekt der Renaissance. Sein Leben und Schaffen sind ein guter Ausgangspunkt, um mit frühkindlicher Architekturbildung zu beginnen. Dies dachten sich auch Arne Winkelmann und Hauke Kock, die «Andrea Palladio. Auf der Suche nach der idealen Villa» als erstes Buch ihrer neuen Kinderbuchreihe «Architekten kennen lernen» herausgegeben haben.

Die Geschichte beginnt mit der Freude Palladios über den Auftrag für eine Villa, die später als Villa Rotonda in die Geschichts­bücher eingehen wird. Bevor jedoch dieser Bau und sein Entwurf Thema werden, springen die Erzähler in der Geschichte zurück und lassen Andrea Palladios Kindheit lebendig werden. Sie erzählen von seinem Werdegang, seiner Zeit als Steinmetz, von seinem ersten eigenen Auftrag, seinen Reisen und von seiner Arbeit in Vicenza und Venedig.

Einige der Entwürfe des Baukünstlers werden ausführlich erklärt, sodass Form und Funktion eine für Kinder begreifbare Einheit bilden. Seine Studien zur antiken Baukunst Roms und seine eigenen, neu entwickelten Propor­tionsregeln sind einfach verständlich beschrieben. Und zum Schluss des Buchs entsteht sie endlich, die Villa Rotonda. Heute gilt sie als Idealform einer Villa, und auch die Autoren nennen sie «die Krönung von Palladios Schaffen».

Das Buch ist mit detaillierten Bildern illustriert, durch gros­se rote Zahlen gegliedert und wird begleitet von einer Hörspiel-­CD. Die Texte sind lebendig und bildhaft geschrieben und führen Kinder ab zehn Jahren anschaulich an das Thema Architektur heran.



Angaben zur Publikation

Arne Winkelmann, Hauke Kock: Andrea Palladio. Auf der Suche nach der idealen Villa. antæusverlag, Frankfurt a. M. 2017. 36 S., mit Hörspiel-CD, 23.5 × 30.5 cm, Hard­cover, ISBN 978-3-9810809-8-8, Fr. 36.90 Bücher bestellen

Schicken Sie Ihre Bestellung unter Angabe Ihrer Postadresse an ­leser­service@tec21.ch. Für Porto ­und Verpackung werden pauschal Fr. 8.50 in Rechnung gestellt.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.