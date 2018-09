OWA: Deckensystem «Corpus» ausgezeichnet

Das OWA-Deckensystem «Corpus» erhielt diesen Sommer die Aus­zeichnung Red Dot: Best of the Best. Die Basis des Systems bildet ein modularer Baukasten aus zehn ­unterschiedlich dimensionierten, rechteckigen und quadratischen Akustikelementen mit hochfeinen, weissen, vlieskaschierten Oberflächen. Die Elemente können beliebig kombiniert werden – entweder nahtlos verbunden oder mit va­ria­b­lem Abstand. Für effektvolle Lichtakzente sorgen schon bald kubische LED-Elemente, die kurz vor der Serienreife stehen.

OWA | D-63916 Amorbach | www.owa.de

