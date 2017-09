Am diesjährigen Architektur Tag Winterthur zeigen die Veranstalter mitten in der Stadt eine collagierte Momentaufnahme von Winterthur in Form einer Plakatausstellung, Präsentationen und Kurzreferaten zum Thema Nach-Ver-Ent-Dichtung: Gebautes, Utopisches, Kritisches, Verspieltes und Poetisches.

Samstag, 16. September 2017 | 11–16 Uhr

Rathausdurchgang Winterthur, Marktgasse 20

11 Uhr: Musik Intro mit Magdalena Irmann und Heidy Huwiler

Plakatpräsentation

Kurzreferat: «Verdichten will gelernt sein!»,

Regula Iseli, Leiterin Institut Urban Landscape ZHAW

Slam Poetry zum Thema mit Renato Kaiser

12.30 Uhr: Musik Intro mit Magdalena Irmann und Heidy Huwiler

Plakatpräsentation

Kurzreferat: «Siedlungsverdichtung – Verkehrsverhalten – Strassenräume.

Dichtestress oder neue urbane Qualitäten?», Lukas Fischer, Geschäftsleiter Metron Verkehrsplanung

Slam Poetry zum Thema mit Renato Kaiser

14 Uhr: Musik Intro mit Magdalena Irmann und Heidy Huwyler

Plakatpräsentation

Kurzreferat: «Zukunftsbild 2030 und Entwicklungsstrategie 2040.

Ist Winterthur (noch) nicht ganz dicht?»,

Peter Baki, Amt für Städtebau Winterthur, Leiter Raumentwicklung

Slam Poetry zum Thema mit Renato Kaiser

Die Plakatausstellung wird im Anschluss bis zur Finissage am 28. September 2017 mit einer Diskussion zum Thema im Forum Architektur Winterthur präsentiert.

Weitere Infos: www.architekturtag.ch/mitdichten2017