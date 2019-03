Yverdon-les-Bains

Die Landesausstellung Expo.02 ist längst Geschichte. Die Impulse für die wirtschaftliche und räumliche Entwicklung setzen sich in den beteiligten Regionen rund um die Dreiseenlandschaft bis heute fort. Auch die Bäder­stadt Yverdon-les-Bains hat damals ihre Nähe zum Neuenburgersee wiederentdeckt; der vielfältig genutzte Raum zwischen Bahnhof und Ufer ist mit 1 km2 eines der grössten Stadtentwicklungsgebiete der Schweiz. Anstelle von Industriearealen und einer Militärkaserne soll ein Siedlungsraum mit Neustadtcharakter das attraktive Bindeglied zwischen der historischen Altstadt im Süden und der weiterhin öffentlich zugänglichen Uferzone im Norden bilden.

Der Kern der Arealentwicklung «Gare-Lac» findet auf einem lang gezogenen Gürtel statt, der sich dem Bahn­trassee entlangzieht und eine 25 ha grosse Fläche umfasst. Gemäss den Behördenvorgaben soll ein sozial durchmischtes Ökoquartier mit Wohnsiedlungen für knapp 4000 Einwohner und Bürogebäuden für über 1000 Personen entstehen. Ebenso geplant ist der Aufbau von öffentlicher und technischer Infrastruktur. Die mit Sportstätten und einem Campingplatz besetzte Uferzone soll in einen öffentlichen Park (Parc des Rives) mit Seeanstoss umgewandelt werden. Bereits im Bau ist ein neues Schulhaus als städtisches Initialprojekt für die Quartierentwicklung. Ebenso wurde ein Wettbewerb für die Aufwertung des Place d’Armes, südlich des Bahnhofs durchgeführt. Er soll dereinst das zentrale Scharnier zwischen Altstadt und Neustadt am See bilden können.

Planungsträger: Yverdon-les-Bains; Kanton Waadt

Entwicklungsplan: Bauart Architekten und Planer, Bern/Neuchâtel/Zürich, in Zusammenarbeit mit Transitec, PPLUS, raderschallpartner, Vogt & Partner, ADR, Jaquier Pointet, CSD, Studio KO (Studienauftrag 2007, Ausarbeitung 2007–2015)

