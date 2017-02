Neues Licht für das Alterszentrum Summiswald

Unterschiedliche Nutzerbedürfnisse stellen hohe Anforderungen an die Beleuchtung einer Altersresidenz. Für das neue Alterszentrum Sumiswald realisierte bürolicht eine ­ganzheitliche Lichtplanung, die den verschiedenen Ansprüchen an Lichtstimmung und -funktionalität gerecht wird. Das Lichtkonzept folgt subtil, aber konsequent der architektonischen Idee des Übergangs von öffentlichen zu privaten Be­reichen. Die Leuchtkörper sind so zurückhaltend gestaltet, dass sie sich gut in die vorwiegend mit natürlichen Materialien bekleideten Räume einfügen.

